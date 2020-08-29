Ekici’den 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos’un Türkiye’nin bağımsızlığı adına büyük bir zafer olduğunu belirten Ekici, “30 Ağustos, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan Türk milletinin, gücünü dünyaya gösterdiği kutlu bir zaferdir.” dedi.

Şartlar ne olursa olsun Türk milletinin bağımsızlığından vazgeçmediğini aktaran Ekici, “Ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” diye konuştu.