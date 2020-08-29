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Ekici’den 30 Ağustos mesajı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Nevşehir 29.08.2020, 17:48
Şartlar ne olursa olsun Türk milletinin bağımsızlığından vazgeçmediğini aktaran Ekici, “Ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” diye konuştu.