Ekici’den 15 Temmuz mesajı

Ekici yayımladığı mesajda, “5 yıl önce Türkiye Cumhuriyetine, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize yapılan hain darbe girişimini hafızamızdan silmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin bağımsızlığına göz dikmiş olan emperyalist güçlerin ve onun uşaklığını yapan FETÖ’nün 15 Temmuz’da Türkiye’yi ele geçirme planları milletimizin benzersiz vatan sevgisi sayesinde püskürtülmüştür. 15 Temmuz, FETÖ’nün hain emellerine Türk halkımız karşı gelerek vatanımız için canını hiçe sayıp savunan yaşlı, genç fark etmeksizin topyekûn mücadele ettiği bir gündür. Milletimiz bu mücadelede tarihimizi bir kez daha yazmıştır. Allah bizlere bir kez daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da tek yürek olmayı başararak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmalıyız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.