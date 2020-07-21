Ekici: Nevşehir herkesin gıptayla baktığı bir il

Ekici, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 66. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Nevşehir’in hızla dünyaya açıldığını aktaran Ekici, “Dünyanın gözbebeği Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, kurulduğu 1954 yılından itibaren her yıl daha ileriye giderek tüm Türkiye’nin gıptayla baktığı bir il olmuştur. Nevşehir bundan sonraki süreçte de büyümesini ve gelişmesini hızlı ve emin adımlarla sürdürecek, yerli ve yabancı misafirlerini kent merkezinde ağırlamaya başladıktan sonra da Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresi olacak.” dedi.

Şehre hizmet edenlere ve gazetecilere teşekkür

Şehrin gelişmesi için taşı taş üstüne koyan herkese minnet duyduklarını belirten Ekici, şöyle konuştu:

“Şehrimizin bugüne gelmesinde emeği olan, bundan sonra da şehrimizi bir adım ileriye taşımak için çalışan tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Şehrin gelişmesini ve değişmesini Türkiye’nin yanı sıra dünyaya duyuran gazeteci meslektaşlarımın da şehrin gelişmesindeki payı göz ardı edilemez. Kentimizin tanıtımı için gecesini gündüzüne katan meslektaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bunan sonra da şehrimizin menfaati için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”