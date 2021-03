Ekici güven tazeledi

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan genel kurul toplantısına AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, bazı STK başkanları ile gazeteciler katıldı.

Başkan Ekici, "NGC Türkiye'de üst düzeyde temsil ediliyor" Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici genel kurulda yaptığı konuşmada, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin ülke genelinde en üst düzeyde temsil edildiğine dikkat çekti.

Ekici, "Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak bir çok işe imza atmaya çalıştık, bunu da başardığımız kanaatindeyim. Bizler Cemiyet yönetimi olarak verdiğimiz sözlerine yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ettik. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti sadece gazetecilerden ibaret değildir. Halkın, gözü, kulağı ve sesidir. Bu yapının içerisinde bulunan tüm arkadaşlarımızı burada görmekten mutluyum. Kapadokya bölgesi Türkiye'nin bir marka değeridir. Bu değerlerimizin tanıtılması içinde bizlerde çalışıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Siyasilerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bu destek yeterli mi, değil daha fazlasını istiyoruz. Daha çok tanıtıma ve gelişmeye ihtiyacımız var. Gazeteci arkadaşlarımızın gerçekten çok ciddi sorunları var. Bunları bizler her platformda dile getiriyoruz. Bu konuda ilimizdeki büyüklerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Türkiye'de Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti en üst seviyede temsil edilmektedir. Türkiye Gazeteciler Federasyonunun genel sekreterliğini üstlenmekteyim. Genel kurulumuz ülkemize, şehrimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olsun." dedi. TGF Genel Başkanı

Karaca, "İnternet yasasının bir an evvel çıkmasını istiyoruz"

Genel Kurulda divan kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Karaca, internet gazeteciliği yasasının bir an evvel çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ve istediklerini söyledi. Karaca, "Sorunlarımızın çözümü noktasında maalesef Nevşehir bir süre zayıf kaldı. Teşhisimiz doğru çıktı. Sizlerin desteklediği Bayram Ekici başkanımız şu anda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreterliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor. Sizlere teşekkür ediyorum. En büyük destek aldığımız illerden biri de Nevşehir. Tabi ki zor dönemlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını hepimiz için zor süreçler yarattı. Esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kaldı. Hele hele Anadolu basını bitme noktasına geldi. Bu sıkıntılara rağmen Federasyon olarak bizler toplantılarımıza ve temaslarımıza devam ediyoruz. Daha önce milletvekillerimizle de görüşmüştük. Şu internet yasasının çıkmaması mesleğimizi yaralıyor. Bu işi iyi yapanları tenzih ediyorum. Ama 200 - 300 TL'ye kendisine alan oluşturup siyasi parti genel başkanlarını, Milletvekillerini, Siyasi partileri, belediye başkanlarını ve iş adamlarını tehdit edenler var. Bizler partilerimizin sözcülerine, milletvekillerine, cemiyetlerimiz illerindeki milletvekillerini sorunlarımızı aktarıyoruz. Bu yasanın bir an evvel çıkmasını istiyoruz." diye konuştu. Başkan Savran, "Gazetecilik çok kutsal bir meslek"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gazeteciliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirtirken, "Gazetecilik çok kutsal bir meslek. Bu mesleği layıkıyla yapmak ve sürdürmek çok önemli bir görev. Hepinizin yüksek bir sorumluluğu var bu konuda. İnternetin kullanılmaya başlaması ve dijital gelişmeyle birlikte basın çok farklı bir boyut kazandı. Çok düşük bir maliyetle, kendi şahsi emellerini gerçekleştirmek isteyen, klavyesini bir tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlerden bu cemiyetin kurtulması gerekir. Bunun içinde yasanın çıkarılması gerekiyor. Gazetecilik onurlu ve şerefli bir meslektir. Halkı doğru bir şekilde bilinçlendirmek, iletişimi sağlamak önemli. Ancak bunu yaparken farklı yollara tevessül edilmesi çok üzücü bir durum." şeklinde konuştu.

Milletvekili Yücel Menekşe, "Şu tabloyu görünce ümit var oldum" AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, NGC genel kurulundaki birlik ve beraberliği görünce ümit var olduğunu dile getirirken, "Şu tabloyu görüntü ümit var olmaya başladım. Herkes görevini yapmaya gayret ettiğini görünce Türkiye'nin kalkınmasının uzak olmadığını görüyorum. Gazetecilik deyince dünyada her konuda odak noktası basın. Bugün Myanmar'da bir olay yaşanır, Nevşehir'in mazı köyünde orada yaşanan zulmü hep birlikte üzülebiliyoruz. Bugün internet çağıyla birlikte dünya globalleşti. Avucumuzun içinde. Bunu sağlayan sizlersiniz. Biraz önce başkanlarımda değindi. 200 - 300 liralık siteler kurulup gazetecilik yapılmaz. Buna bende katılıyorum. Yerel siyasetçiler olarak bizler elimizden gelen desteği sağlayalım ama yaptığımız işin hakkını verelim. İnsan onuruna zedeleyen haberler, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek toplumu infiale götürür. Onu yapanlar zannetmesinler ki bu yanlarına kar kalır. Yanlarına kalmaz. Bir gün gelir onun bedelini öderler. Tabi ki çoluğumuzun, çocuğumuzun iaşesini sağlayacağız. Ama bu işi onurlu bir şekilde yapmak karşınızdaki insanlara da onur ve şeref katar." ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Bir başkasının özgürlüğünü ihlal etmek basın özgürlüğü olamaz" AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, toplumun hassasiyetlerinin gazetecilerin önceliği olması gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında; "Bir başkasının özgürlüğünü ihlal etmek basın özgürlüğü olamaz. Vatana, millete, bayrağa ihanet edenlerin de her şeyi söylemesi de bir basın özgürlüğü değildir. Milletimizin hassasiyeti olduğu konuları, Vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit edenler de gerekli cezaya çarptırılmak zorundalar. Kimse bu konuda dokunulmaz değildir. Biz buradaki birlik ve beraberlikten son derece mutlu olduk. Toplumun hassasiyetlerini daha gür bir şekilde yazacağımızın, dile getireceğimizin de bir göstergesidir bu" diye konuştu.

Başkan Kemikkıran, "Her zaman sizlere kapımızda, gönlümüzde açık" AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, her zaman gazetecilere kapılarının da gönüllerinin de açık olduğunu ifade ederken, "Kongremiz hayırlara vesile olsun. Ben gazeteciliğin çok zor bir görev olduğunu biliyoruz. Karşılığının maddi ölçüde karşılanamadığını biliyoruz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Her zaman sizlere destek vermek için kapımızda açık, gönlümüzde. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum." dedi. Başkan Kaya, "Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize fayda sağlamalıyız" Kongreye katılan MHP İl Başkanı İlhan Kaya ise, "Nevşehir'de zor şartlarda mesleğini ifa eden siz gazetecilerin çektiği sıkıntıları yakından biliyorum. İl başkanlığım süresince özellikle bunu bire bir gördüm. Bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bizler siyasetçiler olarak, sizler gazeteciler olarak Şehrimizin sorunlarını gündeme getirerek marjinal fayda sağlamalıyız." diye konuştu. Konuşmaların ardından Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin faaliyet ve bütçe raporları okunarak ibraz edildi. Genel kurulda yeniden Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Bayram Ekici'nin yönetiminde; Behçet Alkan, Selma Küçükgül, Alpaslan Körükcü, Yasin Temel, Melih İlbağı, Fikret Çapacı, Ahmet Korkmazer ve Levent Ahmet Menekşe isimleri yer aldı.