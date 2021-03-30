Ekici'den manifesto: Basın İlan Kurumu'na adayım

Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi Sahibi Bayram Ekici, Basın İlan Kurumu’nun yerel gazetelerin temsilci seçim sürecine girildiğini hatırlatarak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Basın Vakfı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun desteklerinin yanı sıra, gazete sahiplerinin de destekleriyle Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazetecileri Temsilcisi adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Sekreter olarak görev yaptığına dikkat çeken Ekici, "Yaklaşık iki yılı aşkın süredir yaptığım bu görevimde, yerel gazetelerin bulunduğu durumla ilgili onlarca çalışmanın içerisinde yer aldım. Masanın her iki tarafını da çok iyi biliyorum. Yaptığımız bu çalışmalarla hükümetin dikkatini çekmeyi başardık. Elbette bu yeterli değil." dedi.

Ekici, yaptığı açıklamada, özellikle Anadolu’da nerdeyse her ay bir gazetenin kapandığını belirterek, "Bu bizim gerçeğimizdir. Bunca çabamıza rağmen yerel gazetelerimizin bir bir kapanmasını durduramadık. Mevcut seçilmiş 3 arkadaşımız ne yazık ki yerel gazetelerimizin derdine derman olacak bir çözüm üretemediği gibi, hükümetin dijitalleşme anlayışına ilişkin ciddi tezler de üretemediler. Bu konuda ciddi çalışmaları yine Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak biz yaptık. Raporlar hazırlayıp başta TBMM başkanı olmak üzere, ülkemizin tüm siyasi parti liderlerine dosyalar sunduk. Bütün bunlara rağmen, hükümetin durumu tam olarak anladığını sanmıyoruz. Eğer BİK yerel gazete temsilcisi titriyle diyalog kurmuş olsaydık, yerel gazeteler bu durumda olmazdı." ifadelerini kullandı.

Ekici şöyle konuştu: "BİK yerel gazete temsilciliği bir makam yeri veya yan gelip yatma yeri değildir. Bu göreve talip olurken, bir yerel gazete sahibi ve deyim yerindeyse damdan düşen adam olarak BİK'e aday oluyorum. Amerika'da ve çoğu Avrupa ülkelerinde hükümetler nasıl ki şehir ve yerel gazetelerine çok önemli kaynaklar ayırıyor ve imkanlar sağlıyorsa, benim ülkemde de yerel gazetelerimize aynı koşullar ve imkanlar sağlansın istiyoruz. Bunun içinde değişim ve Anadolu gazetelerinin bulunduğu içler acısı durumu bilmek şarttır. Bu acıyı yüreğimde hissettiğim için adayım. BİK'te yerel gazetelerimizi çözüm önerileri ile temsil edeceğime inandığım için adayım. Artık seçimlerde oy isteyip, sonra yeni seçimde tekrar kapınızı çalan olmayacağım için adayım. Seçildiğimde yerel gazetelerimizin imtiyaz sahibi veya temsilcileriyle sürekli irtibat halinde olacağım için adayım. Takdir sizin."