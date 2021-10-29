Ekici Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Ekici, mesajında, “Büyük Türk milletinin şanlı ve onurlu mücadelesinin ürünü olan ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet’imizin 98. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümünü gururla kutladıklarını vurgulayan Ekici, “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü ve Atatürk´ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan Cumhuriyeti birlik ve beraberlik içinde korumanın ve daha ileriye taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olacağız.” diye konuştu.

Ekici; “Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Bu vesileyle bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, yarınlarımızın çok daha mutlu ve müreffeh olmasını canı gönülden diliyorum.” ifadelerini kullandı