Ekici Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ekici, mesajında, “Büyük Türk milletinin şanlı ve onurlu mücadelesinin ürünü olan ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet’imizin 98. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.
Ekici; “Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Bu vesileyle bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, yarınlarımızın çok daha mutlu ve müreffeh olmasını canı gönülden diliyorum.” ifadelerini kullandı