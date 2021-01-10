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Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nevşehir 10.01.2021, 20:22
Ekici, gazeteciliğin demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirterek, haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini söyledi.
Ekici, “Yaşadığı kentlerin sorunlarını kamuoyuna aktaran, sorunlara karşı da çözüm önerileri sunan basının yorum ve düşünceleri herkes için önemli. Kentler basın, bürokrat ve siyasetçi işbirliği ile her zaman daha ileriye gider.” dedi.
Tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Ekici, 2021 yılının tüm meslektaşları için güzel gelişmelere vesile olmasını diledi.