Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Ekici, gazeteciliğin demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirterek, haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini söyledi.

Demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin, özgür ve tarafsız basın olduğunu vurgulayan Ekici, Türkiye'nin bugün geldiği seviyeye ulaşmasında basının büyük katkı sağladığını kaydetti.

Ekici, “Yaşadığı kentlerin sorunlarını kamuoyuna aktaran, sorunlara karşı da çözüm önerileri sunan basının yorum ve düşünceleri herkes için önemli. Kentler basın, bürokrat ve siyasetçi işbirliği ile her zaman daha ileriye gider.” dedi.

Tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Ekici, 2021 yılının tüm meslektaşları için güzel gelişmelere vesile olmasını diledi.