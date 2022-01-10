Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Yayımladığı mesajda, gazeteciliğin demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirten Ekici, “Doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir.” dedi.

Basının gücünü halktan aldığını aktaran Ekici, “Özgür ve tarafsız basın, demokratik ve şeffaf bir toplum için en önemli unsurların başında gelir. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına gecesini gündüzüne katarak görevini en iyi şekilde yapma gayretindedir. Basın, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin aracıdır. Halkı bilgilendirmek amacıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.” diye konuştu.

Ekici, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, 2022 yılının tüm meslektaşlarım için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.