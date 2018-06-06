'Ek seferlerimizde hazır, kimseyi mağdur etmeyeceğiz'

Ramazan bayramı öncesinde bayramda il dışına çıkacak olan vatandaşların rezervasyonlarının alınmaya devam edildiğini kaydeden Nevşehir Seyahat Otobüs İşletmesi Müdürü Ayhan Özenmiş, normal otobüs seferlerinin yanında yaşanabilecek bir yoğunluğa karşında tüm önlemlerin alındığını, ek seferlerinde şimdiden düzenlendiğini kaydetti.

Nevşehir’den bayram dönemlerinde en fazla İstanbul’a yolculuklarda bir yoğunluğun kaydedildiğini de ifade eden Özenmiş, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ramazan bayramı öncesinde firma olarak bütün düzenlemelerimizi yaptık. Normal otobüs seferlerimizin yanında yaşanabilecek bir yoğunluğa karşın da tedbirlerimizi alarak ek seferlerimizi de düzenledik. Vatandaşlarımızı bu bayramda mağdur etmeyeceğiz inşallah” diye konuştu.