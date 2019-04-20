Eğitimin Doğa’sında ‘‘Sing and Dance’’ Yarışması Düzenlendi

Nevşehir’de eğitimin zirvesi, Nevşehir Doğa Koleji fark yaratmaya devam ediyor.

Eğitimin Doğa’sında ‘‘Sing and Dance’’ Yarışması Düzenlendi
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Kendine özgü eğitim modeli ile ezberlemek yerine yaşayarak öğrenmeyi temel edinen Nevşehir Doğa Koleji Lise kademesi öğrencilerinin İngilizce dersi kapsamında düzenledikleri ‘‘Sing and Dance’’ konulu yarışmamızda öğrenciler yeteneklerini seçtikleri şarkılarla ve dans kareografileriyle gösterdiler.

Biz de Nevşehir Doğa Koleji ailesi olarak gösteride emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Doğada İngilizce her zaman bir başka güzel.

Doğa = Success

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