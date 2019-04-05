Eğitimin ‘’Doğa’’sı Nissara AVM’ye Geliyor

Nevşehir’de eğitimin lider markası olan Nevşehir Doğa Koleji, 06.04.2019 Cumartesi günü 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezinde düzenleyeceği program ile Nevşehirli çocuklar ile bir araya geliyor.

Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezi içerisinde kuracağımız etkinlik alanımızda katılımcılarımızla birlikte alanında uzman eğitimcilerimizin hazırladığı tamamı İngilizce dil eğitimi üzerine düzenlenen programlarımızla Nevşehirli hemşerilerimizle birlikte eğlenceli vakit geçirmeyi planlıyoruz.

Katılımcıların, özgün eğitim sistemi ile Nevşehir’de fark yaratan Nevşehir Doğa Kolejinin oyunlar, yarışmalar ve hazırlanan özel programlar ile İngilizce eğitiminde ne kadar başarılı olduğuna şahit olacakları etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek isteriz.

Etkinliğimiz 06.04.2019 Cumartesi günü, saat 11.00 ile 16.00 arasında olup tüm halkımız davetlidir.