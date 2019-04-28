Eğitimin Doğa'sı Nissara AVM'de "Akıl Oyunları" Şenliği Düzenledi

Eğitimin Nevşehir'deki yeni lideri Nevşehir Doğa Koleji, Nissara Alışveriş Merkezi içerisinde kurduğu şenlik alanında "Akıl Oyunları" programı düzenledi.

Eğitimin Doğa'sı Nissara AVM'de "Akıl Oyunları" Şenliği Düzenledi
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Ezberci eğitim modeli yerine kendine özgü müfredatı ile öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini ilke edinen Nevşehir Doğa Koleji, Nissara Alışveriş Merkezi içerisinde gerçekleştirdiği "Akıl Oyunları" programı ile okuldaki atölyelerde öğrencilerin farklı düşünmesi, bakış açılarını ve algılarını geliştirmesi için oynanan birbirinden eğlenceli akıl oyunları setlerini Nevşehirli hemşerilerimizin  hizmetine sundu.
Düzenlenen programa Nevşehir halkı yoğun ilgi gösterirken, farklı akıl oyunları ziyetçilerimizin ilgisini çekti.
Oyunlar sonrasında etkinliğimize katılan ziyaretçilerin mutluluğu görülmeye değerdi.
Nevşehir Doğa Koleji olarak Nissara Alışveriş Merkezinde gerçekleştirdiğimiz "Akıl Oyunları" programımıza katılan tüm misafirlerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.
Başarı=Doğa

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