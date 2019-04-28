Eğitimin Doğa'sı Nissara AVM'de "Akıl Oyunları" Şenliği Düzenledi

Ezberci eğitim modeli yerine kendine özgü müfredatı ile öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini ilke edinen Nevşehir Doğa Koleji, Nissara Alışveriş Merkezi içerisinde gerçekleştirdiği "Akıl Oyunları" programı ile okuldaki atölyelerde öğrencilerin farklı düşünmesi, bakış açılarını ve algılarını geliştirmesi için oynanan birbirinden eğlenceli akıl oyunları setlerini Nevşehirli hemşerilerimizin hizmetine sundu.

Düzenlenen programa Nevşehir halkı yoğun ilgi gösterirken, farklı akıl oyunları ziyetçilerimizin ilgisini çekti.

Oyunlar sonrasında etkinliğimize katılan ziyaretçilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Nevşehir Doğa Koleji olarak Nissara Alışveriş Merkezinde gerçekleştirdiğimiz "Akıl Oyunları" programımıza katılan tüm misafirlerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Başarı=Doğa