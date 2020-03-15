Eğitime destek mi, köstek mi toplantısı?

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Gülmez, “Siyasi iktidarın eğitim alanında, uzun süredir kendi siyasal - ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar ve eğitim alanında hayata geçirilen ‘dini eğitim’ merkezli uygulamalara Vali İlhami Aktaş’ın Başkanlığında toplantılarla yapılmaya devam ediyor. İlk Toplantısını Ekim Ayı İçerisinde Birlik Vakfında yapan Eğitime Destek Platformu, ikinci toplantısını Hacı Asım ve Hacı Nimet Dirikoç Kur’an Öğrenme Merkezinde yapmış. Yapılan toplantılarda eğitimin hangi sorunlarına çözüm bulundu gerçekten merak konusu. Çünkü toplantıya katılanlara bakıldığında eğitimle ilgili ne bir sendika nede Eğitim yararına faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları var. Toplantıya İl Müftüsü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili, Eğitime Destek Platformu Başkanı, Diyanet Sen İl Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti Nevşehir Şube Başkanı, Enderun Eğitim Vakfı Genel Başkanı, Alemdar İmam Hatipler Derneği Başkanı ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Vakfı Temsilcisi katılmışlar. Bizler defalarca Eğitimle ilgisi olmayan Hiçbir Dernek vakıf ve cemaatle işbirliği yapılmaması ve okullara değerler Eğitimi Altında Bu kişilerin Konferans toplantı ve panel düzenlememesi konusunda uyarılarda bulunmamıza karşılık bu toplantılarla neler amaçlanmaktadır. Ayrıca Böyle bir toplantı neden Sayın Vali başkanlığında dernek ve vakıfların binasında yapılmakta. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 9. sınıfa gelecek öğrenci sayılarında büyük oranda artış olacakken bununla ilgili ne gibi çalışması yapılmakta, Yılan hikayesine dönen öğretmenevinin inşaatının ne zaman tamamlanması planlanmakta?, Nevşehir’de başka yer yokmuş gibi kent meydanı yapmak için İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yeni taşınacak binaları yokken bu saydığımız okulların yıkımı yapılacak mı?. Bu yapılırsa eğitim üzerinde oluşacak olumsuzluklar nasıl önlenecek?. İlimiz daha önceki yıllar lise giriş sınavlarında ve Üniversiteye yerleştirme sınavlarında 3. ve 4. Sıralarda bulunurken şimdi neden 20. ve 21. Sıraya düştü bunun nedenleri arasında liyakatsiz atamalar olabilir mi?. Proje okullara atamalar neden hep bir sendika ve cemaat üyeler arasından yapılmaktadır?. Fen lisesinde neden Üniversite yerleşme oranı çok düştü. Bu sorunlar mı masaya yatırıldı toplantıda?. Dindar ve Kindar nesiller yetiştirmek için vakıf dernek ve cemaatlerle işbirliğini mi yapılıyor?. Dindar nesil yetiştiriyoruz safsatasıyla eğitimi mahvetmenize, çocuklarımızın geleceğini karartmanıza, her zaman her ortamda karşı durmaya, itiraz etmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.