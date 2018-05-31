Eğitimde Altınyıldız Markası Büyüyor

Eğitim-öğretim kurumları arasında başarılarıyla, vizyonuyla, kaliteli ve çağdaş eğitim uygulamalarıyla zirvede yer alan, yetiştirdiği binlerce öğrencisiyle, ulusal ve uluslararası başarılarıyla hizmete girişinin 20. yılını kutlayan Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitim markası olarak her geçen gün daha da büyüyüp gelişiyor.

TC. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, ilk defa 08.06.2008 tarihinde tescil edilen "Altınyıldız Koleji" Markası 2018 yılı içerisinde 10 Yıl süre ile yenilendi.

14.03.2028 tarihine kadar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yenilenen Altınyıldız Koleji Markası, eğitim ve öğretim hizmetleri ve çeşitlietkinliklerde marka tescilini içeriyor.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, Kreş, Anaokulu, İlkokul,Ortaokul,Fen Lisesi,Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurumlarıyla başarılı hizmetlerine devam etmektedir