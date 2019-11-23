Eğitimci-Yazar Vakkasoğlu Bugün Millet Kıraathanesinde Gençlerle Buluşuyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor. 17 Kasım 2019 tarihinde Şanlıurfa Sıra Gecesi Grubu ile başlayan ve ardından Gürcistan Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile devam eden Kültür ve Sanat Günleri çerçevesinde şimdi de kitapları, seminer ve konferansları başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerince büyük beğeniyle takip edilen ünlü Eğitimci ve Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir’e geliyor.

23 Kasım 2019 Cumartesi (Bugün) saat 16.30’da Avanos Köprülü Kavşağı yanındaki Millet Kıraathanesi’nde okurları ile buluşacak olan Vakkasoğlu, onlarla sohbet ederek sorularını cevaplandıracak.

VEHBİ VAKKASOĞLU KİMDİR?

Kahramanmaraş’da doğan yazar, öğretmenlik mesleğine Milli Eğitim’in değişik kademelerinde 35 yıl emek verdi. Türk çocuklarının eğitimine katkıda bulunması için Berlin’e tayin edildi.6 yıl Almanya’da çalıştı.

kitabı olan “Mehmet Akif” 1968 yılında yayınlandı. O günden bugüne 45 esere imza attı. Bunlar tarih, edebiyat, din ve psikoloji konularındadır.

Eğitimciliği ve eserleriyle yepyeni bir gençlik yetişmesinde hizmeti büyük oldu. İlk gençlik yıllarından itibaren, toplumu eğitici binlerce konferans ve seminerler gerçekleştirdi.

Hayatın manası, muhtevası ve özü sevgidir gerçeğini yaşayarak yaydı ve kitaplarıyla gönüllere yerleştirdi. “Sevgi Merkezli Eğitim” projesiyle hem eğitimcilere, hem anne-babalara hem de gençlere etkili rehberlik yaptı.

Sadece “Bir Destandır Çanakkale” başlığıyla yurtiçi ve yurtdışında verdiği konferanslar 1500’ü buldu. "Ailede Sevgi İletişimi" konusunu da binlerce defa değişik açılardan topluma yansıttı.

Yeni bir Çanakkale ruhuyla dirilmenin ve sevginin özünü yakalayarak kendine gelmenin önemli temsilcilerinden biri oldu.