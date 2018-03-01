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Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı; “Sosyal Girişimcilik” teması ile düşünen, sorgulayan, araştıran toplum modelinin oluşturulmasına katkı sağlamaya yönelik

01 Mart 2018 Perşembe 22:34
Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı; “Sosyal Girişimcilik” teması ile düşünen, sorgulayan, araştıran toplum modelinin oluşturulmasına katkı sağlamaya yönelik; sınıf,  aile ve sosyal yaşamda kendi misyonu doğrultusunda öğretmen ve idarecinin sosyal ve iş hayatına yönelik iyileştirmeler yapılmasını hedefleyerek, değindiği toplumsal ve sosyal ihtiyacı veya sorunu çözecek sürdürülebilir sistemler kurabilme becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlı, öğretmen ve idarecilere yönelik faaliyetlerinden “Değerli Öğretmenim” projesi İşbirliği Protokolü Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın makamında imzalandı.

“Değerli Öğretmenim Projesi” kapsamında, öğretmen, idareci ve öğrencilere yönelik;  eğitim, konferans, seminer ve toplantıların organize edilmesinde taraflar işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreni Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Genel Müdür Selim Güven, Pazarlama ve Proje Geliştirme Müdürü Nil Çeltek’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Vali Aktaş, Eğitimde marka şehir olmak için çalıştıklarını belirterek; geleceğimiz olan gençlerimize, ilimiz öğretmen ve idarecilerine yol gösterecek projeler konusunda eğitime desteklerinden dolayı Anadolu Vakfı yetkililerine teşekkür etti ve imzalanan protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İmza töreni, imzaların atılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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