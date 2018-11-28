Eğitim-Bir-Sen’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Şube başkanı Mustafa Çiftci ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan ziyaretçiler arasında Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, DERSİAD Başkanı Mehmet Yücel, Kır Çiçeği Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, Genç Memur-Sen Başkanı Emre Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir tarım ve orman il müdürü Okan Yılmaz, çeşitli eğitim kurumlarının müdür ve yöneticileri de vardı.

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, ziyarette bulunan tüm heyetlere teşekkür etti.