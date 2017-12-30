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Eğitim-Bir-Sen’den Eğitime Bakış 2017 raporu

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Eğitim alanında Türkiye genelinde ve Nevşehir’de tek yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen’in ülke eğitimine ışık tutmaya devam ettiğine dikkat çekti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:42
Eğitim-Bir-Sen’den Eğitime Bakış 2017 raporu
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Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve yayınlanan Eğitime Bakış 2017 İzleme ve Değerlendirme raporunun Türkiye’de eğitime önemli bir ışık tutacağını söyleyen Özdemir, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yayın sahipliğinde yayınlanan raporun Zafer Çelik, Serkan Yurdakul, Hasan Bozgeyikli ve Sedat Gümüş’ün ortak çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını söyledi.

Eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretmenler, eğitim öğretim ortamları ve finansman başlıkları altında ele alınan raporda ülke eğitimine yön verecek tespitlere yer verilmiş durumda.

Rapor kitabı önümüzdeki günlerde Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube başkanlığınca başta Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Milli eğitim müdürü Murat Demir olmak üzere ilimiz eğitiminde söz sahibi isimlere de hediye edilecek.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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