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Eğitim-Bir-Sen yine hedefe odaklandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de eğitim alanında yetkili sendika olma ünvanını kazanan Eğitimciler Birliği Sendikası yeni dönemde de yetkiyi devam ettirebilmek için çalışıyor.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:20
Eğitim-Bir-Sen yine hedefe odaklandı
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Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de eğitim alanında yetkili sendika olma ünvanını kazanan Eğitimciler Birliği Sendikası yeni dönemde de yetkiyi devam ettirebilmek için çalışıyor. 
Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir azim yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Nevşehir’in bütün ilçeleri, beldeleri ve köylerinde bulunan eğitim kurumları tek tek ziyaret ediliyor, eğitimcilerin sorunları dinlenip ve bu sorunların çözümü adına çalışmalar yapılıyor. 
Mayıs –Haziran döneminde yeniden yetkilendirme sürecinde Eğitim-Bir-Sen’in ilimizde yeniden yetkiyi kazanması için yollara koyulan sendika yönetim kurulu üyeleri bir yandan da sendikanın üye sayısının da artırılması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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