Edip Akbayram Şarkılarıyla Avanosluları coşturdu.

Zafer Bayramı Anısına düzenlenen konserde ünlü sanatçı Edip Akbayram sevenleri ile bir araya geldi 7’den 70’e tüm Avanoslular konsere büyük ilgi gösterdi. Konsere Avanosluların yanında, Nevşehir ve ilçeleriyle çevre illerden de vatandaşların ilgisi büyüktü. Amfi Tiyatro Yanındaki alanda kurulan dev sahnede yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akbayram'a konseri izleyen binlerce kişi şarkılarında eşlik etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Edip Akbayram konseriyle yaşayan Avanoslular usta sanatçının şarkılarına eşlik ettiler.