Eczacılar Oda Başkanı Dörtkol, “Bilimsel Eczacılığın 180. yılı kutlu olsun”

Bilimsel eczacılığın 180. Yıldönümü Nevşehir’de kutlandı.

Nevşehir Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama programına Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tansu Dörtkol’un yanı sıra oda yönetim kurulu üyeleri ve eczacılar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Eczacı Odrası Başkanı Ecz. Tansu Dörtkol, “Bugün bizler bu topraklarda bilimsel eczacılığın kuruluşunun 180. yılını kutluyoruz. 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık akademik bir mesleğe dönüşmüştür. O günden bu yana, yaklaşık iki yüz yıldır, mesleğimizi ileriye taşımak, insan ve toplum sağlığına değer katmak için adımlar atıyoruz. Halka en yakın sağlık danışmanı olan biz eczacılar; köylerden kentlere, ülkenin her köşesine yayılmış hizmet ağı ile en kolay ulaşılan sağlık çalışanları olarak, kesintisiz ilaç ve sağlık hizmeti veriyoruz. Eczanelerimizin kapısından giren, derman arayan hastalarımızın dertlerine ortak oluyor, çözüm bulmak için her koşulda, canla başla çalışıyoruz. Önleme, tarama gibi koruyucu sağlık hizmetleri, farmasötik bakımın yanı sıra ilaç suiistimali ve yanlış ilaç kullanımında denetim mekanizması işlevi görüyor, bir nevi toplum için güvenlik ağı oluşturuyoruz. Bebek, çocuk, genç, yaşlı toplumun her kesiminde, yaşamın her aşamasında sağlıklı yaşamın öncelendirilmesi için çabalıyoruz. 14 Mayıs, mesleğimiz ve mesleğimizin geleceği açısından önemsediğimiz simgesel bir tarih. Her sene temalar belirliyoruz ve 14 Mayıs’ı bu temalar çerçevesinde çeşitli etkinliklerle bir hafta olarak kutluyoruz. Bu yıl da anne ve bebek sağlığına odaklandık. Biz eczacıların bu alandaki rolünü pekiştirmek amacıyla temamızı “Anne Bebek Dostu Eczane” olarak belirledik. Toplum sağlığını ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları olarak hastalarımızın daha iyi bir sağlığa ulaşmaları her zaman öncelikli hedeflerimizden olmuştur. Ne yazık ki son dönemlerde tarafımızca asla kabul edilemeyecek uygulamalara üzülerek şahitlik ediyoruz. Bugüne dek eczanelerde, eczacı danışmanlığında halkımıza sunulan ürünlerin, eczane dışından satılmaya başladığını; ticari kaygılar ile hareket edildiğini, toplum sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu tarz plansızca atılan adımların toplum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarımızı yineliyor, sağlık gibi hassas bir konuda reklamın ve pazarlamanın gücünün değil, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemini vurguluyoruz. O nedenle de hastalarımıza şöyle sesleniyoruz: İnternetten pek çok şeyi alabilirsiniz, ancak anne bebek ürünlerini internetten almayın; ilacınızı, ilaç dışı sağlık ürünlerini internetten almayın. Bu ürünleri, bebeğinizin ve sizin hak ettiği şekilde, en güvenilir yer olan eczanelerden, bu konuda kapsamlı bir eğitim görmüş eczacınızın danışmanlığında alın diyerek tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü bir kez daha kutluyor, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum” açıklamalarında bulundu.