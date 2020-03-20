Eczacı Başkan Aktürk’ten Kovid19 virüsüne karşı öneriler

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın sağlığını korumak için günlerdir teyakkuza geçen Ürgüp Belediyesi, ilaçlama, dezenfekte ve denetleme çalışmalarını yoğun olarak sürdürürken Eczacı olan Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kovid19 ile

ilgili bilgilendirme videosu yayınlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.



Kovid19’un belirtileri olan bir hastalık olduğunu belirten Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sıklıkla karşılaştığımız belirtiler, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığıdır. Kovid19’dan korunmak için su ve sabunla ellerimizi yıkamalıyız, su ve sabunun bulunmadığı ortamlarda alkol bazlı antiseptik sıvıları ve antiviral dezenfektan sıvılarını kullanabiliriz. Sosyal mesafe kurallarına uymayı, kalabalık ortamlara girmemeye, toplu ulaşım araçlarını kullanmamaya ve zorunlu ihtiyaçlarımız dışında evden dışarı çıkmamaya azami özen göstermeliyiz.Unutmayın kovid19 alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Hep birlikte en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.”