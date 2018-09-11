Ebru sanatını daha küçük yaşlarda öğreniyorlar

NEVŞEHİR(MHA) Özellikle küçük yaştaki çocukların ilgi gösterdikleri ebru kursunda Osmanlı’dan günümüze taşınan bu estetik sanatı öğrenen kursiyerler isterlerse gençlik merkezi müdürlüğünde yıl boyunca düzenlenecek kurslara da katılım sağlayabiliyorlar.

Zaman zaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in de ziyaret edip kursiyerlere destek olduğu görülen ebru kurslarında kursiyerlerin yaptığı eserler düzenlenen sergilerde sergileniyor.