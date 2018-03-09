Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi

Eğitim 5 gün teorik 5 gün uygulamalı olarak devam etmekte olup; Eğitimler Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinden Doç. Dr. Semra Kocagöz, Öğr. Gör. Rabia Atilla, Öğr. Gör. Sibel Karakoç, Arş. Gör. Gökçe Aslan ve Arş. Gör. Pınar Kara tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Konferans salonunda verilmektedir. Bu eğitimleri düzenlemekte ana hedef; normal doğumun desteklenerek sezaryen oranlarının azaltılmasında ebelerimizin daha etkin rol alması, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri ve normal doğumun yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda eğitime Nevşehir Devlet Hastanesinden 28, Ağız Diş Sağlığı Merkezinden 2, Ürgüp Devlet Hastanesinden 5 ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden 7 olmak üzere toplam 42 ebe bu eğitime katılmaktadır. Eğitimlerimiz, bu günkü son oturumla tamamlanacaktır.

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