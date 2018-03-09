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Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığımızca; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi işbirliği ile "Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış" eğitimi düzenlenmektedir.

09 Mart 2018 Cuma 09:57
Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi
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Eğitim 5 gün teorik 5 gün uygulamalı olarak devam etmekte olup; Eğitimler Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinden Doç. Dr. Semra Kocagöz, Öğr. Gör. Rabia Atilla, Öğr. Gör. Sibel Karakoç, Arş. Gör. Gökçe Aslan ve Arş. Gör. Pınar Kara tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Konferans salonunda verilmektedir. Bu eğitimleri düzenlemekte ana hedef; normal doğumun desteklenerek sezaryen oranlarının azaltılmasında ebelerimizin daha etkin rol alması, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri ve normal doğumun yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda eğitime Nevşehir Devlet Hastanesinden 28, Ağız Diş Sağlığı Merkezinden 2, Ürgüp Devlet Hastanesinden 5 ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden 7 olmak üzere toplam 42 ebe bu eğitime katılmaktadır. Eğitimlerimiz, bu günkü son oturumla tamamlanacaktır.

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