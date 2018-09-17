E-ticaret Devi Alibaba.com Nevşehir’e geliyor!

Dünyanın lider e-ticaret platformu Alibaba.com ve Nevşehir Sanayici İş adamları Derneği (NESİAD) işbirliği ile hazırlanan Elektronik Dış Ticaret Eğitim Programı, özenle hazırlanmış içeriği ve kendi alanlarında uzman olan eğitimcilerin katılımlarıyla 19.09.2018 Çarşamba günü Nesiad Eğitim salonun da gerçekleşecektir.

Alibaba Group, Jack Ma tarafından 1999’da 18 kişi ile kurulmuş ve günümüzde yaklaşık 60 bin çalışanı ile Çin’de 90, dünyada da toplam 19 ofisi ile hizmet vermektedir. Alibaba Group şirketi olan Alibaba.com, 190 bölge ve ülkede, 260 milyondan fazla kayıtlı üyesi ile 11 farklı dil seçeneği sunan dünyanın lider işletmeler arası (B2B) elektronik ticaret sitesidir.

Programda katılımcılara alibaba.com platformunu kullanarak dünyanın her köşesindeki müşterilere ihracat yapmanın yöntemlerini anlatılacak, dış ticaret için gerekli olan pazarlama iletişimi, müşteri ilişkileri yönetimi, marka yaratma ve devlet teşviklerinden yararlanma gibi bilgiler paylaşılacaktır. Eğitim, ‘Alibaba.com E-ticaret Global Lisanslı Eğitimci’ sertifikasyonuna sahip öğretim elemanları tarafından verilecek olup; teorik eğitimin ardından katılımcılara gerçek müşteri hesapları üzerinde uygulamalı tecrübe kazanma imkanı da sunulacaktır.

Nesiad Başkanı Mustafa ERTAŞ, Bu eğitimin Nevşehirimiz de ihracat yapmak isteyen firmalar için pazara girişte çok büyük önemli bir rol oynadığını ve Elektronik Dış Ticaret Eğitim Programı; hem ürettikleri ürünleri elektronik ortamda ihraç etmek isteyen şirketlerin bilişim departmanlarında çalışan uzmanlara, hem de elektronik dış ticaret konusunda uzmanlaştıktan sonra şirketlere bağımsız danışmanlık vermek isteyen kişilere yönelik bir eğitim programıdır. Kendisi üretici bir şirket sahibi olmadığı halde, farklı markaların ürünlerini elektronik ticaret platformlarında pazarlayarak gelir sahibi olmak isteyen girişimciler için de program yüksek kazanç imkanı sunmaktadır.

Ayrıca %100 Devlet hibesi ile 1 yıl ücretsiz kullanım imkanıda sağlanmaktadır.

Son olarak, ihracat yapmak isteyen, yeni pazarlar arayan veya ilgilenen bütün Nevşehirli İş insanlarımızı, Öğrenci arkadaşlarımızı bu eğitim seminerine bekliyoruz.

Eğitim Yeri: Nesiad Eğitim Salonu, Gazi Cd. Ardınç Sok. No:1 Güzelyurt Mah. Merkez / Nevşehir

Saat: 19.15

Tarih: 19.09.2018