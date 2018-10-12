Dünya kız çocukları günü kutlandı

NEVŞEHİR(MHA) Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Girişimcilik teması ile kutlanan 11 Ekim´in ´´Dünya Kız Çocukları Günü´´ Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık, Şube Müdürü Ramazan Bıyıklıoğlu okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Girişimcilik teması ile kutlanan 11 Ekim´in ´´Dünya Kız Çocukları Günü´´ etkinliğinde Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Seher Ünsal, Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz YASSI konuşmacı olarak katıldı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık konuşmasında Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi. Türkiye genelinde "Dünya Kız Çocukları" gününü ilk kutlayan Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl da ´Dünya Kız Çocukları Günü´ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Topluma karşı sorumluluklarımızın bilinci içerisinde hareket ederek kız öğrencilerimizin eğitim ve sosyal alanda güçlenmesi adına bugüne kadar birçok projeye Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imza atmaktan büyük bir onur duyuyoruz. KOP İdaresi tarafından desteklenen “Hayatımın İşgücü Merkezi KOP” kız öğrencilerimize yönelik projemiz kapsamında Meslek Liselerimizde öğrenim gören kız öğrencilerimizin KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Bugün de burada kız öğrencilerimizin girişimcilik becerilerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu başkanlarını öğrencilerimizle buluşturduğumuz için mutluyuz. Bu vesile ile bugün aramızda olan Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu başkanlarımıza teşekkür eder, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim dedi.

Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Seher Ünsal, Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i makamında ziyaret ederek böyle bir etkinliği düzenledikleri için kendilerine teşekkür ettiler.