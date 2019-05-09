Dünya birincisi Hafız Ahmet Sarıkaya Nevşehir’e geliyor

Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık dallarında 4 Dünya birinciliği bulunan hafız Ahmet Sarıkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın davetlisi olarak Nevşehir’e gelecek.

Hiç okula gitmeden 9 yaşında bir yıl içinde sadece dinleyerek hafız olan Ahmet Sarıkaya, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın davetlisi olarak geleceği Nevşehir’de vatandaşlara Kur’an ziyafeti sunacak.

10 Mayıs 2019 Cuma günü Nevşehir’e gelecek olan ve tek nefeste Fatiha Suresi’ni okumasıyla da bilinen görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Ramazan Etkinliklerine katılacak.

İftarda Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında olacak Sarıkaya, iftar sonrasında nefes kesen Kur’an-ı Kerim tilâveti ile Nevşehirlilerle buluşacak.