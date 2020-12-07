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Düdüklü Tencereye Sıkışan Bebeği Ürgüp İtfaiyesi Kurtardı
Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde bir yaşındaki Y.Ö isimli düdüklü tencereye sıkışan bebeği Ürgüp Belediyesi İtfaiye Şefi kurtardı.
Nevşehir 07.12.2020, 09:04
Baba E.Ö ve anne Z.Ö bir yaşındaki bebekleri Y.Ö’nün sıkıştığı tencereden kurtaran Ürgüp Belediyesi İtfaiye Şefi M.C.K’ ya çok teşekkür ettiklerini belirterek, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerinin her türlü olumsuz ve zor anlarda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.