Düdüklü Tencereye Sıkışan Bebeği Ürgüp İtfaiyesi Kurtardı

Anne Z.Ö akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında oyun oynayan bir yaşındaki oğlu Y.Ö yerde düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö’nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö bebeğini çıkarmaya çalıştı. Annesi minik Y.Ö’yü çıkaramayacağını anlayınca eşi E.Ö’ye haber verdi. Eve gelen baba E.Ö düdüklü tencerede sıkışan bebeklerini kendi de çıkaramayınca araçları ile Ürgüp Belediyesi İtfaiye Amirliğine getirdi. Karşılarında tencerede sıkışmış minik bebeği gören ve kısa bir şaşkınlık yaşayan İtfaiye Şefi M.C.K. titiz ve dikkatli çalışmanın sonunda minik Y.Ö’yü sıkıştığı düdüklü tencereden kurtardı.

Baba E.Ö ve anne Z.Ö bir yaşındaki bebekleri Y.Ö’nün sıkıştığı tencereden kurtaran Ürgüp Belediyesi İtfaiye Şefi M.C.K’ ya çok teşekkür ettiklerini belirterek, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerinin her türlü olumsuz ve zor anlarda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.