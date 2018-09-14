DSİ Genel Müdürü Aydın İle Nevşehir’deki Yatırımlar Ele Alındı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğüne atanan Mevlüt Aydın’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler. Ziyarette Nevşehir’de DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunuldu. .

Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile birlikte, bir süre önce DSİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Mevlüt Aydın’ı makamında ziyaret ederek,hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyarette, DSİ Genel Müdürü Aydın ile Nevşehir genelinde sürdürülen yatırımlar ele alındı.

Belediye Başkanı Seçen daha sonra ziyaretin anısına DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’a çini tabak hediye etti.