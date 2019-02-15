Dr. İsmet Fatih Terzioğlu kadınlarla buluştu

NEVŞEHİR(MHA) Anadolu gençlik derneği salonunda gerçekleşen toplantıya hanımlar yoğun ilgi gösterdi. Dr. İsmet Fatih Terzioğlu hanımlara belediye yönetimi ile ilgili bilgiler verdikten sonra toplumdaki Ahlaki ve manevi yapı ile ilgili de sunumlar yaptı.

Terzioğlu, “Kıymetli kardeşlerim biz büyük bir görevin altına girmiş bulunmaktayız. Bu işin mesuliyetini farkındayız. Başta bize teklif edilen görevi red etmemize rağmen böyle önemli bir konuda da geri durmanın da vebalini düşünerek bu görevi üstlenmiş oldum. İnanıyorum ki bizler samimi bir şekilde çalışmalara koyulduğumuz zaman Allah bize yardım eder ve Allah bize yardım ettiği zaman da biz galip geliriz. Her şeyden önce bizler Müslümanlar olarak öncelikle 3 kavramı iyi kavramamız lazım. Müslüman, tevhid ve tağut kavramlarını iyi öğrenmemiz lazım ve bizler Müslüman olmanın Allah'a gereği gibi teslim olmak olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım. Şimdi sizlere soruyorum Allah'a teslim olan kişi nefsini ıslah eden kişi kul hakkını yer mi?. Yetim malı yer mi?. Ranta dayalı bir imar planı hazırlar mı?. Yapmayacak bir sözü verir mi?, Ebette ki yapmaz, onun için biz her şeyden önce iyi bir Müslüman olmamız lazım iyi bir Müslüman olduğumuz zaman Allah'ın izniyle gerek Nevşehir'deki sorunları ve gerekse İslam alemindeki bütün sorunların üstesinden geleceğiz siz kıymetli hanım kardeşlerimizden bu yolculuğumuza canla başla destek olmanızı istiyoruz ve Allah'ın izniyle 31 Mart'ta biz büyük bir zafer kazanarak hem Nevşehir'de hem Türkiye'de hem de İslam aleminde büyük yankılar uyandıracağız. Şimdiden gazamız mübarek olsun” dedi.