Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Nevşehir Valiliğini Ziyaret Etti

Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Yardımcısı Manuel Ernesto Fabian Perez, kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkürlerini ileterek, elçilik ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtti.

Vali İlhami Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Büyükelçi Yardımcısı Manuel Ernesto Fabian Perez’i ve heyetini, Kapadokya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Vali Aktaş, günün anısına Büyükelçi Yardımcısı Manuel Ernesto Fabian Perez’e Kapadokya yöresine ait el sanatlarından çini işlemeli tabak hediye etti.

Ziyarete; Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Yardımcısı (Elçi Müsteşar) Manuel Ernesto Fabian Perez, Müsteşar Eduardo Jose Redondo Hernandez, Ticaret, Yatırım ve Turizm Müşaviri Ornella Lopez Carbonell, Kültür ve Eğitim Müşaviri Eliana Marcell Pichardo Cuevas, Büyükelçi Asistanı Müge Demirkurt, Danışman Recep Gemici ile İş İnsanı Ünal İkizoğlu, Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve beraberindeki heyet katıldı.