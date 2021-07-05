Dominik Büyükelçisi Lora, Vali Becel’i ziyaret etti

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

Yaklaşık 6 ay önce Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Lora, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de Vali İnci Sezer Becel’i ziyaret etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile bir süre görüşen Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonia Alam Lora, Kapadokya bölgesinin Türkiye’nin yurt dışında en çok bilinen turizm bölgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de ziyaretinden dolayı Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Antonia Alam Lora’ya teşekkür etti.