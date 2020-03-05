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Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşlardan 400 bin lira dolandıran şüpheli Nevşehir’de yakalandı.

Nevşehir 05.03.2020, 13:17
Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşlardan 400 bin lira dolandıran şüpheli Nevşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtmasının ardından vatandaşlardan 400 bin lira alarak dolandıran 28 yaşındaki K.T. Nevşehir’de bir otelde kaldığı tespit edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcutlu olarak SEGBİS sistemi üzerinden ifadesi alınmasının ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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