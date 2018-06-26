Dolandırıcılık suçundan 1 kişi tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli konut dokunulmazlığı suçundan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda nitelikli konut dolandırıcılığı suçundan hakkında arama kararı olan S.A. polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.