Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Nevşehir'e geliyor

Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulme hiçbir dönem suskun kalmayan Nevşehir, 20 Ekim Cumartesi günü Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için sokağa çıkacak.

Nevşehir İHH tarafından organize edilen “Bayrak Yürüyüşü” Borsa Kavşağı’ndan başlayıp, Diriliş Meydanı’na kadar devam edecek.

Diriliş Meydanında ise Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Nevşehirliler’e hitap edecek.

20 Ekim Cumartesi günü saat 13:00’te başlayacak olan programa tüm Nevşehir halkı davetlidir.

Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilciliği (TÜGVA) ve Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) ve Alperen Ocakları'nın destek verdiği büyük yürüyüşte, “Al Bayrak ve Gök Bayrak”ın tek vücut olduğu gözler önüne serilecek.

Haydi Nevşehir, şimdi kardeşine sahip çıkma vaktidir.

Doğu Türkistan halkının feryadına duyarsız kalmamak ve soydaşlarımızın yalnız olmadıklarını Dünya’ya haykırmak için Bayrağını Al Sen de Gel..!