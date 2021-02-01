NEVŞEHİR(MHA) Ateş, "Bu da inanmayanlara gelsin. Gözün aydın Ortahisarım. Seçimden hemen önce verdiğimiz sözler tek tek yerine geliyor inşallah. Doğalgaza kavuşmamıza ramak kaldı. Kasabamızın Doğalgaz Projesi, Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonunda onaylanmıştır. Bundan sonraki süreçte Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. uygulama çalışmalarını başlatacaktır. Bu çalışmayla ilgili kesin tarih vermek zor ama çok şükür verdiğimiz söz yerde kalmadı. İnşallah bizim dönemimizde Ortahisar'da doğalgaz yanacak. Bu konudaki destekleri için Sayın İl Başkanımız ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, Sayın Valimize, Kapadokya Alan Başkanlığımıza, Belediye Meclis üyelerimize ve Şirket yetkililerimize teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.