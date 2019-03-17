’Doğa’’da Hafta Sonu Bir Başka Güzel

Doğa Koleji öğrencileri hafta sonlarını da ‘’Doğa’’da geçiriyorlar.

Nevşehir Doğa Koleji Kampüsü bünyesinde atölye ve laboratuvarlar, atölyeler ve dersliklerde verilen kurslar ile hafta sonları da okullarından kopamıyorlar.

Okulumuz bünyesinde bulunan sanat sokağındaki laboratuvarlar ve atölyelerde öğrencilerin düşünme ve becerilerini geliştirecek satranç, drama, müzik kulübü, okçuluk ve güzel sanatlar gibi dallarda uzman eğitmenlerimiz ile hafta sonlarını daha eğlenceli bir hale dönüştürülüyor.

Ayrıca Nevşehir Doğa Koleji Kampüsü içerisinde bulunan spor salonumuzda öğrenciler spor faaliyetlerini gerçekleştirirken fitness salonunda idmanlarını yapabilmektedirler.

Spor salonumuzun alt katında bulunan ve yaz-kış sıcaklığı sabit olan yüzme havuzumuzda da uzman eğitimcilerimiz sayesinde yüzme becerilerini geliştirmektedirler.