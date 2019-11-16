Doğa Kolejinde " Çocuk Hakları ve Demokrasi" etkinlikleri yapıldı

Doğa Koleji Anaokulunda " Her çocuk haklarıyla doğar." anlayışından yola çıkarak tertip edilen etkinlikte öğrencilerimiz gün boyu keyifli vakit geçirdi.

" Demokrasi ve seçme seçilme hakki" kavramlarının önemi üzerine yapılan vurguyla hazırlanan seçim sandığında, öğrenicilerimiz izlemek istedikleri sinema filmiyle alakalı oylarını kullandılar. Oylama sonucuna göre en fazla oy alan sinema filmini okulumuzun 3D salonunda keyifle izlediler.

Çocuk hakları üzerine okulumuzda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenimiz Ahu Ceren ÖNER tarafından verilen seminere katılarak, sahip oldukları hakların bilincine vardılar. Haklarını öğrendikçe ve yaşadıkça hayatlarında birçok şeyi anlamayı daha kolay başaracaklarına inandığimız öğrencilerimiz; son olarak, oluşturdukları " Çocuk hakları ağacı" na, sahip oldukları hakları asarak etkinliklerini tamamladılar.