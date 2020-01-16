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Doğa Kolejinde Cambridge Sınavlarına Hazırlık Sürecimiz Tam Hızıyla Devam Ediyor
Nevşehir 16.01.2020, 22:11 16.01.2020, 22:16
Geçen yıl Cambridge Dil sınavları için ev sahipliği yapan Nevşehir Doğa koleji bu yıl da bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. İlkokulda bu yılki ilk denemelerimizi bu hafta gerçekleştirdik.
• Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi tarafından 1858 yılından beri yani 156 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir.