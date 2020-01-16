Doğa Kolejinde Cambridge Sınavlarına Hazırlık Süreci Devam Ediyor

Geçen yıl Cambridge Dil sınavları için ev sahipliği yapan Nevşehir Doğa koleji bu yıl da bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. İlkokulda bu yılki ilk denemelerimizi bu hafta gerçekleştirdik.

Cambridge Sınavları Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede 2700 merkez tarafından uygulanan, 3 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavlardır.

• Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi tarafından 1858 yılından beri yani 156 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir.