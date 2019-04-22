Doğa Kolejinde 23 Nisan Çocukları Koltukları Devraldı

Nevşehir Doğa Koleji Anaokulu ve İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak yönetici koltuklarına oturdu.

Doğa Kolejinde 23 Nisan Çocukları Koltukları Devraldı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Nevşehir Doğa Kolejinde yönetimi çocuklar devraldı.

Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Nevşehir Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sabahattin Yılmaz ve Nevşehir Doğa Koleji Lise Müdürü Nurettin Ateş’in koltuklarını devralan öğrenciler temsili de olsa Nevşehir’de eğitimin lider markası olan Nevşehir Doğa Kolejini yönetme imkânı yakaladılar.

Geleceğimizin yapı taşlarını oluşturacak öğrencilerimizin devraldıkları idare ve yönetim sırasında eğlenceli anlar yaşanırken öğrencilerimiz unutamayacakları ilk yöneticilik deneyimlerini yaşadılar.

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