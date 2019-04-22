Doğa Kolejinde 23 Nisan Çocukları Koltukları Devraldı

Nevşehir Doğa Koleji Anaokulu ve İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak yönetici koltuklarına oturdu.