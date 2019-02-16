Doğa Koleji Ortaokul Velileri Kahvaltıda Buluştular

Doğa Koleji okul yemekhanesinde düzenlelen programda Ortaokulun öğretmen, öğrenci ve velileri kahvaltıda bir araya geldiler.
Doğa Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Sabahattin Yılmaz’ın daveti üzerine okul yemekhanesinde bir araya gelen veli, idareci ve öğretmenler birlikte kahvaltı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kahvaltının ardından Doğa Koleji konferans salonunda "e-doğa" sistemi hakkında Doğa Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Sema Ağaoğlu tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.