Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımı Galibiyetle Turnuvaya Başladı

2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları ilk maçında Ürgüp Mustafa Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu ile karşılaşan Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımı müsabakadan 4-2 galip ayrılırken goller Emir Kaan Erçin ve Demir Durmuş Çakır’dan geldi.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda karşılaşan ekipler kıran kırana bir müsabaka gerçekleştirdiler. Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımı müsabakadan 4-2 galip ayrılsa da kazanan Fairplay oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Çetinkaya’nın Antrenörlüğündeki Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımını galibiyetlerinden ötürü kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Doğa = Başarı