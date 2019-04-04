Doğa Koleji Öğrencileri Yüzme Yarışmalarına Damga Vurdular

2018-2019 eğitim öğretim yılı okullar arası yıldızlar yüzme (kız-erkek) yarışmaları Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı kapalı yüzme havuzunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Yarışlar sonunda Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri dereceye girerek başarılarını taçlandırdılar.
Müsabakalar sonrasında dereceye giren öğrencilerimiz şu şekilde sıralanmaktadır:
4×100 metre kızlar bayrak yarışı Nevşehir 1.si
4x100 metre erkekler bayrak yarışı Nevşehir 2.si
100 metre kurbağalama Nazım Enes Aktürk Nevşehir 2.si
50 metre sırtüstü Öykü Ballan Nevşehir 2.si Öykü Ceylan Nevşehir 3.sü
50 metre sırtüstü Yaşar Ertan Nevşehir 2.si
50 metre serbest Emir Yağmur Nevşehir 3.sü
50 metre serbest Öykü Ceylan Nevşehir 3.sü
Nevşehir Doğa Koleji
Göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Başarı = Doğa