Doğa Koleji Öğrencileri Satranç İle Kendilerine Güvenmeyi Öğreniyorlar

Günümüzde satranç oyunu bir spor olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda zeka oyunları arasında çok önemli bir yer tutmaktadırr. Yavaş ve ağır oynatılması matematiksel zekanın kademe kademe geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda kendine güven duygusunu da ön planda tutmaktadır. Özellikle çocuk yaşta öğretilen ve oynatılan satranç oyunları çocukların daha iddialı, özgüveni daha yüksek bireyler olmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Satrancın bütün bu faydalarının farkında olan ve bu derse çok önem veren Nevşehir Doğa Koleji satranç sınıfı öğretmenleri, öğrencilerimizin özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Dünyayı İyi Yetişmiş Çocuklar Değiştirecek!

BAŞARI = DOĞA