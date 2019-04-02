Doğa Koleji Öğrencileri "Oyunumu Kodluyorum" Yarışmasında

Yarışma ile öğrencilerin oyun adı ve karakterlerini Türkçe kullanmaya teşvik edilerek yerli dijital oyun yazılımına ileriye dönük katkı sunulması amaçlanıyor.

"Oyunumu Kodluyorum" Yarışması Başlıyor

Ortaokul öğrencilerinin, oyun tasarlama ve geliştirme becerilerini ilerletmek amacıyla düzenlenen ikinci "Oyunumu Kodluyorum" yarışması başlıyor. Ankara Valiliği ana sponsorluğunda gerçekleşen "Oyunumu Kodluyorum" yarışmasına, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm ortaokullar katılıyor.

İSİMLERİ TÜRKÇE OLACAK

"Oyunumu Kodluyorum" yarışmasında öğrenciler, resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebildikleri, animasyon ve bilgisayar oyunu tasarlayabildikleri grafik programı ‘Scratch 2.0’ üzerinden konu ve alan sınırlaması olmaksızın oyunlarını üretecek. Öğrencilerin hazırlayacağı oyunların, daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve orijinal olması şartı bulunuyor. Her okuldan en fazla 6 ekibin birer oyunla yer alabileceği yarışmada, oyunun ve karakterlerinin isimleri Türkçe olacak.