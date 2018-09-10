Doğa Koleji Nevşehir Kampüsü'nde İlk Ders Zili Çaldı

Doğa Koleji, uluslararası standartlardaki eğitim modelleri, güçlü akademik kadrosu ve teknolojik altyapısıyla ile yeni eğitim döneminde Nevşehir'de öğrencileriyle buluştu

Öğrenciler, uzun bir yaz tatilinden sonra 17 Eylül’de eğitime başlayacak. Doğa Koleji öğrencileri ve velileri; yeni dönem heyecanını paylaşmak, okullarıyla ve öğretmenleriyle tanışmak üzere 10-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Doğa'ya Hoş Geldiniz programında bir araya geldi.

Planlanan oryantasyon programı, çocukların mutlu ve başarılı bir okul hayatı sürmesi için olumlu duygularla okula başlamalarına odaklanarak tasarlandı. Oryantasyon programı ile öğrencilerin birbirlerini tanımaları, okulu mekan olarak tanımaları, okul görevlilerini ve okulun günlük rutin işleyişini tanımaları hedefleniyor

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2018, 11:43