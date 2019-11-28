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Doğa Koleji'nden Türk Eğitim Sen'e Ziyaret
Şube başkanı Tayfur URGENÇ ve öğretmen arkadaşlar ile eğitim üzerine güzel bir sohbeti paylaştık.
Nevşehir 28.11.2019, 15:20
Şube başkanı Tayfur URGENÇ ve öğretmen arkadaşlar ile eğitim üzerine güzel bir sohbeti paylaştık. Yapılacak ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk.Türk eğitim Sen Nevşehir Şubesi İle yapacağımız protokolün ayrıntılarını ele aldık.
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