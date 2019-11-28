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Doğa Koleji'nden Türk Eğitim Sen'e Ziyaret

Şube başkanı Tayfur URGENÇ ve öğretmen arkadaşlar ile eğitim üzerine güzel bir sohbeti paylaştık.

Nevşehir 28.11.2019, 15:20
Doğa Koleji'nden Türk Eğitim Sen'e Ziyaret
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Şube başkanı Tayfur URGENÇ ve öğretmen arkadaşlar ile eğitim üzerine güzel bir sohbeti paylaştık. Yapılacak ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk.Türk eğitim Sen Nevşehir Şubesi İle yapacağımız protokolün ayrıntılarını ele aldık.

Şube başkanı Tayfur URGENÇ Bey’in şahsında Türk Egitim Sen Nevşehir Şubesi’ne güler yüzlü ev sahipliği ve yaklaşımları konusunda teşekkür ediyoruz.

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