Doğa Koleji Kampüs Müdürü Yılmaz, NEVÜ’de Konferans Verdi

Yılmaz, öğrencilere kendi öğrencilik ve öğretmenlik deneyimlerini anılarıyla zenginleştirerek anlatırken onlara ileride meslek yaşamlarında faydalı olacak anekdotlar verdi.

Akıcı anlatımı ve esprili kişiliği ile sunumunu daha da ilgi çekici hale getiren Yılmaz, konferans esnasında zaman zaman soru cevaplar ile öğretmen adaylarının meslekten beklentilerini ve onların öğretmen olma yolundaki yaşadıkları zorlukları dinledi. Bu zorlukları aşmak konusunda kendilerini nasıl motive etmeleri gerektiğini anlatan Sabahattin Yılmaz, iyi öğretmenlerin yetiştireceği güzel çocukların Dünya’mızı daha da güzelleştireceğine vurgu yaptı.

Konferans sonrasında katılımcıların beğenisini toplayan Yılmaz’dan ileri tarihlerde bir konferans sözü daha alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan bu doyurucu konferans için Nevşehir Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sabahattin Yılmaz’a teşekkür belgesi verdi.