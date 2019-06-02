Doğa Koleji Eğitimcileri 2019 LGS Sorularını Değerlendirdi

GENEL DEĞERLENDİRME – AKADEMİK DİREKTÖR DR. SANEM BÜLBÜL HÜNER

Öğrencilerimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da; ilk oturumda yer alan sözel bölümünde yer alan soruları kolaylıkla tamamladılar. İkinci oturumda yer alan sayısal bölümde ise hem sınav süresinin 20 dakika uzatılması, hem de her ay MEB tarafından düzenli yayınlanan örnek sorular ile, öğrenciler zaman yönetimi sorunu yaşamadı.

MEB 2023 vizyon belgesinde ortaokul eğitimine ilişkin vurgu yaptığı kavramsal öğrenmeyi ölçen sorulara Sosyal Bilgiler sorularında rastlamaktayız. Son yıllarda üzerine sıkça konuştuğumuz ve gelecekte de konuşmaya devam edeceğimiz bağlantılar kurarak ilişkilendirme; olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntülere ulaşma becerisi olarak tanımlanan, kodlama becerisini ölçen Türkçe soruları da bu yılın öne çıkanları arasındaydı.

Yorumlama, grafik ve görsel okuma, çıkarım yapma, karşılaştırma, muhakeme yapma, okuduğunu anlama bu yıl da LGS soruları ile ölçülen üst düzey düşünme becerileridir. Bu üst düzey becerileri erken yıllardan itibaren gelişmiş, nitelikli okuma alışkanlığı olan, bilgi birikimlerini günlük yaşam becerileri ile ilişkilendirerek öğrenen öğrencilerin sistemik çalışma ile başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur.

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI EZGİ DURSUN

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında başarılı olmak için, kavramsal bilgi büyük önem taşıyor.

Kavram bilgisinin odakta olduğu ve yorum gerektiren sorulara ağırlık verilmiştir. LGS soruları, okullardaki kavram öğretim tekniklerinin önemli rol oynadığının altını çiziyor. Verilen yargıları doğru kavramlarla eşleştirmeyi gerektiren sorular ön planda yer alıyor. Alıntı metinler ve sözler, önemli kararların yer aldığı maddelerden oluşan sorular, öğrencilerin yorumlama gücünü de ölçüyor. Kavramları iyi öğrenen ve soruları dikkatli okuyan öğrenciler, kavram yanılgılarına düşmeyeceklerdir. Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygundur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ABDULLAH ALBAYRAK

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz sınavda bilgi ve yorum düzeyi yüksek sorularla karşılaştılar. Sınavda hemen her üniteden sorunun yer aldığı ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların zorluk derecesinin, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış sorulara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Bazı soruların zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir. Sorular öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz denemelerin sorularına oldukça yakındır.

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI HURİHAN YILDIRIM KURTARAN

LGS Türkçe soruları, her ay düzenli olarak yayımlanan örnek sorularla büyük benzerlik göstermektedir. Soruların genelinde; 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verilmiştir.

Türkçe sorularının “öncüle bağlı” olarak cümle bilgisi, anlatım bozukluğu, fiilimsi, metin türlerinden deneme, yazım ve noktalama konularından geldiği görülmektedir.

Anlam düzeyinde gelen sorular beklediğimiz gibi farklı kurguda ve oldukça yaratıcı sorulardır. Örneğin mağara duvarlarına çizilen şekillerin şiir dizeleriyle eşleştirilmesinin istendiği kodlama sorusu dikkat çekmektedir. Sözel mantık üzerine birden fazla sorunun gelmesi de beklediğimiz bir durumdur. Grafik yorumlama ile ilgili gelen soru da yine öğrencilerin grafik okuma ve sözel mantık becerilerini birlikte ölçen bir sorudur. Kaligrafi sanatıyla ilgili soruda; verilen öncüllere göre öğrencilerin farklı yazı türlerini okuma becerisi ile dikkatleri ölçülmüştür.

Okuma alışkanlığı olan aynı zamanda doğru analiz ve sentez yapabilen öğrenciler başarıyı yakalayacaktır.

İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur. Bu yılki sınav; öğrencilerin okuma-anlama, grafik okuma ve sözel mantık becerilerini ölçmektedir. İngilizce dil bilgisi kurallarına ilişkin bilgi düzeyi soruları yerine öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkaran ve metin bütünlüğünü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular sınavda yer almıştır. Üniteler arası sarmal soru yapısıyla tek soruda birçok kazanım ölçülmüştür.

İngilizce testinde tüm soru kökleri İngilizce olarak ifade edilmiş ve bazı soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru kökleri karşımıza çıkmıştır. Yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi diyalogda üç boşluk tamamlama sorusu sınavda karşımıza çıkmıştır.

Sınavda yer alan kelime bilgisini ölçen soruların doğru yanıtlanabilmesi için; öğrencilerin kelimelerin yan ve eş anlamlarını da bilmeleri gerekmektedir. Üst düzey dikkat becerisi gerektiren tablo okuma sorularında ise verilen ifadelerin eşleştirilmesi gerekmektedir.

Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler başarılı olacaktır.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ELVİN ÖVEN GÜÇBİLMEZ

Sınavdaki Matematik soruları, anlatımı açık, uzun işlem gerektirmeyen, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşan, yorum gücünü ölçen bir niteliktedir.

Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla; 2019 LGS soruları, içerik ve tarz olarak tamamen benzerdir. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

5, 6, 7. sınıf Matematik konu ve kazanımlarını içermeyen, 8. sınıf müfredatına sadık kalınan bir içeriktedir.

Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI REZAN BOZKURT

Fen bilimleri sınav soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo, görsel ve grafikler içerdiğini görmekteyiz.

Konu dağılımının dengeli olduğu ve sınavda çelişkili soruların olmadığı gözlenmiştir. Sınavın zorluk düzeyini değerlendirdiğimizde; Biyoloji ile ilgili soruların, bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Fizik ile ilgili soruların, deneysel düzeneklerin sorgulandığı, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçtüğünü görmekteyiz. Çubuk ve iplerle oluşturulan düzeneğin bulunduğu Basit Makine sorusunun zorluk düzeyinin yüksek, seçici ve eleyici olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme konusundan gelen sorunun çeldiricisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Soruda öğrenciden verilen bilgileri değerlendirmesi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması isteniyor. Doğru yorum yapamayan öğrencilerin ise çeldirici seçeneğe düşme ihtimali yüksek olacaktır. Kimya ile ilgili soruların ise temel bilgileri içeren, anlaşılması güç ifadelerin görülmediği sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.

Sorular, deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrenciler için anlaşılır düzeydedir. Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmak ve sayısal düşünme becerisi sınav başarısında önemli rol oynuyor.

REHBERLİK KOORDİNATÖRÜ SİBEL İZGİMAN

LGS başarıyla tamamlandı. Şimdi eğitimcilerin ve ailelerin sınav sonrası öğrenci psikolojisine dikkat etmesi gerekiyor. Bazı öğrenciler sınav sonrası sınavla ilgili konuşmak istemeyebilir, sınav sonrası olumsuz duygular yaşayabilir, bu çok normaldir. Bazı öğrencilerin, sınav bitince ve dolayısıyla sınav kaygısı ortadan kalkınca şimdiye kadar bastırdığı, paylaşmadığı duyguları ortaya çıkabiliyor. Bu durum uzun sürmeyecektir. Ailelerin; sınavın çocuktan değerli olmadığını ve çocuklarını koşulsuz sevdiğini göstermesinin tam zamanıdır. Güzel bir dinlenme döneminden sonra sınav sonuçlarının ve tercih döneminin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. LGS sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanması ve tercih döneminin de 1-12 Temmuz tarihleri arasında olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 14:46